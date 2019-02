Di Maio esagera "5-6 ore per fare Roma-Pescara", ma i follower lo bacchettano: "Ce ne vogliono 3"

Luigi Di Maio oggi è alle prese con la "Maraton Abruzzo", come l'ha ribattezzata lui stesso (che poi dovrebbe essere o "Maratona" o "Marathon"...) e ha pubblicato un post da Roccaraso con la candidata alle regionali Sara Marcozzi, scrivendo:

"Oggi #MaratonAbruzzo per Sara Marcozzi presidente dell'Abruzzo! Adesso montagna e tra qualche ora mare! Che terra meravigliosa! Ci vuole più turismo! Oggi ci vogliono 5 6 ore per arrivare da Roma a Pescara. Facciamola qui l'alta velocità anziché spendere miliardi per un buco"