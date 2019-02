Italia-Francia, il PD mette la bandiera francese su Twitter

Di redazione Blogo.it venerdì 8 febbraio 2019

Il Partito Democratico ha voluto dimostrare il proprio supporto alla Francia mentre la tensione con l'Italia è alle stelle. Mossa controproducente per un partito già in difficoltà?

Alla ricerca dalla polemica, sempre e comunque, senza mai contare fino a 10. Il Partito Democratico non perde occasione per attaccare l'esecutivo gialloverde a spada tratta, a torto o ragione poco importa, senza però tenere in considerazione che alcuni di questi attacchi sono talmente infantili ed inutili da risultare controproducenti per un partito che ha consensi ai minimi storici e sta cercando di risollevarsi.

L'ultimo esempio di buona occasione persa dal PD per tacere o non far nulla è stata la decision di inserire la bandiera della Francia sull'account ufficiale del Partito Democratico su Twitter, affiancandola alla bandiera italiana e a quella dell'Unione Europea. In queste ore di altissima tensione tra la Francia e l'Italia, con l'ambasciatore francese richiamato a Parigi e frecciatine e prese di posizioni in arrivo da entrambi i fronti, il PD ha voluto servire ai suoi detrattori un'ottima occasione per attaccare il partito.

La motivazione fornita dagli amministratori dell'account spiega che quella bandiera "vuole sottolineare l'amicizia tra Italia e Francia nell'ambito dell'Unione europea", come se le innumerevoli dichiarazioni rilasciate dai principali esponenti del Partito Democratico, e anche dai secondari - in queste ore è intervenuto praticamente chiunque - non fossero sufficienti a sottolineare di non essere d'accordo con gli interventi dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini che hanno portato a questa escalation.

Quello che forse gli amministratori dell'account Twitter del PD hanno visto come un gesto innocuo e superficiale si è rivelato l'ennesima caduta di stile di un partito che, evidentemente, sta brancolando nel buio senza una vera guida, che con questi piccoli gesti non fa altro che rallentare la ricrescita a cui sta auspicando.

E infatti gli attacchi sono arrivati da più parti, non soltanto dal Movimento 5 Stelle. Ignazio Corrao, eurodeputato di M5S, ha tuonato:

Signore e signori, questo non è un fotomontaggio. È l’account ufficiale del PD che mostra fieramente la bandiera francese. Così, per ricordare chiaramente che quando c’erano loro o il cdx al governo l’Italia era al servizio dei cugini. #ItaliaFrancia

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha parlato di servilismo del PD nei confronti della Francia:

Il pentastellato Mattia Fantinati, Sottosegretario per la Pubblica amministrazione, rispolvera quel "servi delle banche e della casta", insulto tanto caro al Movimento 5 Stelle:

