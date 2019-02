Migranti, la Francia conferma: "Accoglieremo 7 persone della Sea Watch"

Di redazione Blogo.it sabato 9 febbraio 2019

Il governo francese ha confermato oggi che terrà fede agli accordi presi e che accoglierà 7 migranti sbarcati in Italia dalla Sea Watch 3 pochi giorni fa.

Ieri, in piena crisi diplomatica tra Francia e Italia, il Viminale aveva anticipato la decisione del governo di Emmanuel Macron di non tenere fede agli accordi presi sui migranti della Sea Watch 3, ma oggi il Ministro dell'Interno francese Christophe Castaner ha dichiarato l'esatta contrario, confermando che la Francia "in realtà accoglierà 7 migranti di Sea Watch, mantenendo quindi i suoi impegni".

Non è chiaro cosa sia successo in queste ore, se il dietrofront della Francia fosse stato soltanto minacciato o confermato da fonti ufficiali e se i contatti tra i due governi siano riusciti a scongiurare questo passo indietro, anche se è quello che ha lasciato intendere il Ministro dell'Interno Matteo Salvini subito dopo la dichiarazione del suo omologo francese:

Ottimo! Col dialogo si risolvono tutti i problemi, pronto a lavorare col collega francese per combattere scafisti e terroristi.

Un primo passo verso l'allentamento della tensione tra i due Paesi?