Scuola, bufera contro il ministro Bussetti: "Più fondi al Sud? No, dovete impegnarvi di più" - VIDEO

Le offese inaccettabili del Ministro Bussetti su Sud e scuola.

Questo signore è il Ministro della Repubblica, Marco Bussetti. Ministro dell'Istruzione. Ad Afragola ieri ha pronunciato queste parole che sentite nel video, con lo sdegno tipico di chi non conosce il Paese, di chi non è mai stato al Sud e purtroppo di chi non conosce nemmeno la scuola. Il ministro dovrebbe sapere che al Sud il tempo pieno nella scuola è inferiore ovunque al 15% e in Sicilia siamo addirittura abbondantemente sotto il 10%. E sa perché? Perché non ci sono fondi e la scuola adeguata al sud non è considerata priorità nazionale, non perché tra i meridionali non ci sia la volontà di aprire le scuole nel pomeriggio. Con chi pensa di parlare Ministro Bussetti con gli uomini primitivi?

Per sdrammatizzare potrei dire che ricorda tanto il Commendator Zampetti, rappresentato dal grande Guido Nicheli con la sintesi culturale 'lavoro-guadagno, pago-pretendo', ma la vita non è un film e la scuola quando non funziona non fa ridere ed è vita violentata. Nel sud, che Bussetti disprezza con queste dichiarazioni da Afragola, la violenza inizia già con la negazione di quelle opportunità. È ministro da 8 mesi e non ha le responsabilità della condizione attuale della scuola italiana, ma ha il dovere di rispettare le persone e pretendiamo che ci dica come questo governo intenda colmare la differenza che c'è tra il tempo pieno differenziato tra nord e sud. Perché il percorso di riduzione delle differenze era partito e si è fermato. Il Mezzogiorno merita rispetto e attenzione, soprattutto dal Ministro che dovrebbe lavorare ogni giorno per una scuola efficiente e adeguata da Nord a Sud.

Anziché andare nel Mezzogiorno con questo piglio da maestrino, dicendo come biosgna vivere e comportarsi, ci dica che idea di scuola ha, come intende garantire a tutti pari opportunità a partire dai servizi di base come libri, mensa e trasporti. Ci dica quando potremo aprire in Italia, a partire dalle periferie, da sud a nord le scuole sempre mattina e pomeriggio. Prima tagliano i fondi alle scuole come è successo sulla legge di Bilancio 2019-2021 e poi vanno in giro a fare i maestrini, con l'aggravante di essere accompagnati dai militanti locali della Lega che, anziché vergognarsi, si fanno anche offendere. Presenterò un'interpellanza urgente in Parlamento così il ministro, invece di offendere i cittadini del Sud, verrà in Aula a dirci cosa intende fare lui per la scuola italiana e per la scuola a tempo pieno al Sud che deve raggiungere gli stessi standard del resto d'Italia.