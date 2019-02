Genova, al via lo smontaggio del ponte Morandi - FOTO

Di redazione Blogo.it sabato 9 febbraio 2019

Le immagini della discesa del primo blocco di Ponte Morandi a Genova, iniziata alle 8.30 del 9 febbraio 2019 all'indomani dell'inaugurazione ufficiale in presenza di Giuseppe Conte e Danilo Toninelli.

È iniziata questa mattina, alle 8.30 in punto, la discesa verso terra del primo pezzo del ponte Morandi dopo l'avvio alle operazioni dato ieri in presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Per tutta la notte sono andate avanti le operazioni di taglio e smontaggio del tampone 8, 36 metri per 18 metri e un peso di 800 tonnellate.

Una discesa di 45 metri che è andata avanti per tutta la giornata al ritmo di 5 metri ogni ora. Tutto è proceduto secondo le previsioni, tra l'enorme soddisfazione delle due aziende che stanno gestendo la demolizione del ponte, le ditte Omini e Fagioli.