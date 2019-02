Torino: guerriglia urbana dopo sgombero centro sociale. Salvini: "Pacchia finita"

Di redazione Blogo.it sabato 9 febbraio 2019

Guerriglia urbana oggi a Torino durante il corteo dei centri sociali, scesi in piazza per protestare contro lo sgombero di un ex asilo avvenuto venerdì scorso. Tutta l'area tra il centro storico e Porta Palazzo è rimasta isolata per ore, messa a ferro e fuoco da "qualche centinaio di criminali" come ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il bilancio dei disordini è di 12 arrestati tra i manifestanti e 4 feriti, di cui uno grave. Il sindaco di Torino Chiara Appendino ha parlato di: "Fatti di Gravità inaudita", il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino di "intollerabili violenze" perpetrate "senza motivo".

Due giorni fa all’alba c’era stato il blitz delle forze dell’ordine per sgomberare l’ex asilo di via Alessandria (la scuola materna Principe di Napoli) occupato fin dal 1995 dagli anarchici. L’operazione si era conclusa con l’arresto di sei leader storici del centro sociale Asilo di Torino definito dagli inquirenti "vera e propria base logistica e operativa dell'associazione sovversiva investigata". Oggi gruppi di manifestanti hanno rovesciato e incendiato cassonetti della spazzatura e lanciato pietre e petardi all’indirizzo delle forze dell’ordine. La polizia ha riposto al lancio di petardi con i lacrimogeni. Molti i manifestanti incappucciati.

Qualcuno ha anche spaccato la vetrata della Smat, l'azienda dell'acqua potabile, mentre un gruppo di black block ha assaltato e vandalizzato un pullman di linea terrorizzando passeggeri e autista: "Non ho mai visto niente di simile Sono saliti incappucciati sfasciando tutto. Tremo ancora adesso" ha detto il conducente del bus.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato: "Torino staggio di qualche centinaio di delinquenti dei centri sociali. Tutto il mio supporto va ai torinesi e alle forze dell'ordine, per questi criminali (che sono stati finalmente sgomberati pochi giorni fa) la pacchia è finita".