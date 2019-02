Elezioni regionali in Abruzzo, affluenza in calo alle 12

Di redazione Blogo.it domenica 10 febbraio 2019

Alle elezioni regionali in Abruzzo di oggi 10 febbraio 2019 l’affluenza alle 12 è risultata al 13,42%, in calo sul dato rilevato alla stessa ora nella precedente consultazione regionale del 2014 (15,92%). A Chieti l'affluenza è stata 13,17%, a L'Aquila del 13,01%, meglio a Teramo, al 13,45%, e a Pescara, al 14,13%.

Si vota per eleggere il nuovo governatore e il nuovo consiglio regionale. I seggi sono aperti dalle 7 di stamattina e si potrà votare fino a stasera alle 23, con lo scrutinio dei voti che comincerà subito dopo.

Candidati governatore elezioni regionali in Abruzzo

I candidati alle regionali in Abruzzo che si contendono la poltrona di presidente sono per il M5S l’avvocato e consigliere regionale uscente Sara Marcozzi, 41enne di Chieti; il senatore 52enne di Fratelli d’Italia Marco Marsilio, di origini abruzzesi, che guida la coalizione di centrodestra (composta da Lega, FI, Udc-Dc-Idea e Azione Politica) e poi l’ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura (Csm) nonché sottosegretario all'Economia Giovanni Legnini, avvocato 60enne di Roccamontepiano (Chieti).

Legnini è il candidato di una coalizione civica e di centrosinistra formata da Partito democratico, Legnini Presidente, Abruzzo Insieme, Avanti Abruzzo, Abruzzo in Comune, +Abruzzo, Progressisti per Legnini, Centristi per l'Europa-Solidali e popolari. Infine Stefano Flajani, avvocato ternano 47enne, è il candidato governatore per l’Abruzzo di Casa Pound.