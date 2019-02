Ue, "Conte Burattino". La replica: "Offeso il popolo italiano". Salvini: "Preparate gli scatoloni"

L’attacco frontale al premier italiano Giuseppe Conte da parte del leader dei Liberali europei Guy Verhofstadt - che ieri durante la plenaria a Strasburgo gli ha detto "per quanto tempo ancora lei sarà il burattino di Salvini e Di Maio?" (VIDEO) - ha irritato anche il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani. "Il mio partito non appoggia questo governo, ma questo non è un dibattito sull’esecutivo italiano ma sul futuro dell’Europa" ha detto l’esponente di Forza Italia prendendo la parola in aula.

Secondo Verhofstadt l’Italia "è passata da Paese fondatore a fanalino di coda dell'Unione. Tutto è cominciato non con Conte ma con il malgoverno sotto Berlusconi. Il malgoverno è peggiorato sotto il vostro governo, sotto Salvini e Di Maio, veri capi di questo governo". Il politico belga ha parlato di un esecutivo "apertamente odioso verso altri Stati della famiglia europea, un governo che ha impedito all'Ue di essere unita verso Maduro. Per quanto tempo ancora presidente Conte sarà il burattino mosso da Salvini e Di Maio?".

Il presidente del Consiglio, incassata l’offesa, ha risposto con il suo stile pacato ma fermo: "Alcuni interventi non andrebbero commentati, perché hanno pensato di offendere non solo il sottoscritto ma l'intero popolo che rappresento". Il premier ha aggiunto: "Io burattino non lo sono. Interpreto e sono orgoglioso di rappresentare un intero popolo e di interpretare la voglia di cambiamento del popolo italiano e di sintetizzare una linea politica di un governo che non risponde alle lobby. Forse i burattini sono coloro che rispondono a lobby e comitati d’affari".

A stretto giro, dall’Italia, è arrivata la risposta del ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini: "Che alcuni burocrati europei, complici del disastro di questi anni, si permettano di insultare il presidente del Consiglio, il governo ed il popolo italiano è davvero vergognoso. Le élite europee contro le scelte dei popoli. Preparate gli scatoloni, il 26 maggio i cittadini finalmente manderanno a casa questa gente”.