Salvini e la foto con la figlia sul trenino, metafora della Tav...

Di redazione Blogo.it mercoledì 13 febbraio 2019

Il vicepremier oggi su Facebook se la prende anche con Saviano e fa uno scivolone su Virginia Raffaele e l'invocazione di Satana...

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Sul trenino. Matteo Salvini evidentemente non concorda con l'analisi costi-benefici che boccia la Tav, ma senza affrontare di petto la questione, mentre il suo collega Luigi Di Maio tace (è sparito dai radar da quasi tre giorni!), decide di usare una metafora.

E allora oggi eccolo pubblicare una foto con sua figlia, seduto su un trenino. Che lo consideri una metafora della Tav è evidente dalla didascalia:

"Bello il treno! Più pulito, più veloce, più sicuro Buon mercoledì Amici, pronti per San Valentino???"

Quei "più pulito, più veloce, più sicuro" sono i motivi con cui sostiene la necessità dell'alta velocità Torino-Lione. Poi, ovviamente, è seguita la solita frase che distoglie l'attenzione, con quel riferimento a San Valentino.

I suoi follower lo hanno preso in giro facendogli notare che almeno al parco giochi potrebbe togliersela la giacca della polizia. E a proposito di divise, per non farsi mancare niente, oggi Salvini, o meglio il suo staff di social media manager, ha condiviso un pezzo della sua ospitata (ormai settimanale) a Porta a Porta in cui dice che porta con orgoglio la divisa e continuerà a farlo:

"Indossare la divisa sarebbe una 'aggressione alla democrazia'... Addirittura.

Porto con ORGOGLIO, e continuerò a farlo, le giacche della nostra Polizia di Stato per onorare l'impegno, la passione e il sacrificio quotidiano dei nostri agenti.

A Saviano non va bene? Un bacione per lui "

Saviano è uno dei "nemici" preferiti dei suoi follower, perciò attaccando Salvini va un po' sul sicuro, ma nelle ultime ore, con le sue condivisioni molto discusse (in particolare quella sulla presunta invocazione di Satana da parte di Virginia Raffaele a Sanremo), sono aumentati anche i commenti contro il vicepremier, e oltre a essere di più, ottengono anche molti consensi (ossia like e cuoricini vari). Da chi gli ricorda che i "problemi seri per gli italiani" sono la recessione, l'economia, l'evasione, la mafia e la corruzione a chi scherzosamente dice che da quando c'è lui al governo "Satana ha una crisi esistenziale"...