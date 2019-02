Di Maio rompe il silenzio: "Dobbiamo smettere di presentarci dove non siamo pronti". E apre alle liste civiche

Era in silenzio da domenica, ma ora il capo politico del M5S fa la sua analisi dopo il voto in Abruzzo.

Finalmente Luigi Di Maio ha rotto il silenzio. Dopo oltre due giorni senza condivisioni, senza dirette Facebook, senza commenti di alcun genere, il capo politico del MoVimento 5 Stelle si è degnato di fare la sua riflessione dopo il fallimentare voto in Abruzzo con un lungo post sul Blog delle Stelle.

Il suo silenzio in questi giorni è apparso come un sintomo di immaturità di un leader che non è capace di prendersi subito le sue responsabilità dopo aver perso delle elezioni regionali per la cui campagna elettorale si era speso moltissimo in prima persona. Oggi esce allo scoperto, in parte giustificando la debacle, come ha fatto anche il suo collega Alessandro Di Battista ieri sera a DiMartedì, in parte provando a guardare al futuro e tra le righe si trova anche una proposta "rivoluzionaria" per il M5S.

Ma procediamo con ordine. Per quanto riguarda la sconfitta, Di Maio scrive:

"Ogni volta che il MoVimento 5 Stelle ottiene alle elezioni locali un risultato inferiore a quello delle politiche, c’è chi non parla d’altro che della sua fine imminente. Basta vedere i dati. Alle elezioni comunali di giugno 2017 abbiamo preso di media il 7,8% e poi dopo meno di un mese il 33% alle politiche. Poi a giugno 2018 abbiamo preso in media il 12% alle comunali. Quindi si mettano l’anima in pace perché non è così. In questi due giorni dopo le elezioni però ho riflettuto. Mi sono chiesto se fosse il caso di dire una verità che tutti nel MoVimento conosciamo, ma nessuno ha ancora avuto il coraggio di dire. Dopo la Sicilia, dopo il Molise, dopo l’Abruzzo. Se non siamo riusciti a conquistare una regione con Giancarlo Cancelleri nonostante il 35%, con Andrea Greco nonostante il 38% e con Sara Marcozzi, persone che hanno dato l’anima nel territorio per anni e che hanno fatto l’impossibile, è chiaro che ci sono alcuni problemi di fondo. Che come MoVimento dobbiamo affrontare. Che io come capo politico del MoVimento 5 Stelle intendo affrontare"

Poi arriva la prima "decisione": basta candidarsi lì dove non si è pronti.

"È necessario arrivare sempre alle amministrative con un percorso che preveda un lavoro sul territorio fatto di incontri con categorie, mondo del sociale, con gli amministratori. Non improvvisando come a volte accade. Questo vuol dire pure che dove non siamo pronti dobbiamo smetterla di presentarci. Mi ha colpito il fatto che in alcune regioni in questi anni siamo rimasti nella nostra zona di comfort, evitando di incontrare categorie importanti come ad esempio quelle dell’imprenditoria e del volontariato. È ora di farlo"

Ed ecco la parte propositiva del post, in cui spicca la possibilità di una storica apertura del M5S alle liste civiche, che significherebbe cominciare a fare un po' di "accozzaglie" come hanno fatto gli altri:

"Nelle prossime settimane presenterò agli iscritti del MoVimento delle proposte da sottoporre a consultazioni online. Dobbiamo affrontare il tema dell’organizzazione nazionale e locale, dobbiamo aprire ai mondi con cui sui territori non abbiamo mai parlato a partire dalle imprese, dobbiamo decidere se guardare alle liste civiche radicate sul territorio. Questo processo non si concluderà dall’oggi al domani. Richiederà mesi e richiederà impegno da parte di tutto il MoVimento per poi arrivare alla formulazione di proposte da votare su Rousseau. Abbiamo anche da migliorare la presenza del Governo e dei parlamentari sul territorio, di questo parleremo alla prossima assemblea dei parlamentari che si terrà lunedì sera"

A differenza di quanto detto tra il serio e il faceto da Beppe Grillo, che ha chiesto all'Abruzzo la restituzione di 700mila euro, Di Maio continua a dire che il M5S restituirà sempre gli stipendi e regalerà ambulanze:

"Continueremo sempre a restituire gli stipendi, a costruire le trazzere, a regalare le ambulanze – atti di testimonianza importantissimi per spiegare che una politica diversa è possibile – ma possiamo iniziare a guardare alle amministrative come l’occasione di governare il territorio italiano dal basso e tagliare gli stipendi ai consiglieri regionali, a migliorare le infrastrutture e la sanità. Lo decideremo insieme. Il MoVimento 5 Stelle c’è e ci sarà. Ancorato ai suoi valori, ma in continua evoluzione. E soprattutto unito e coerente"

E poi ecco l'altro tema scottante, il governo, che, assicura Di Maio, durerà cinque anni, rispolverando un vecchio nemico, Silvio Berlusconi, che ormai non fa più tanta paura: