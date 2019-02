Alitalia: Governo pronto ad investire ancora una volta

Di redazione Blogo.it mercoledì 13 febbraio 2019

Ancora una volta il Governo è pronto ad investire per salvare Alitalia

Ancora una volta il Governo italiano è pronto a ad aprire il portafogli e ad intervenire per salvare Alitalia. La decisione è stata annunciata al termine del Consiglio dei Ministri con una nota: "A Palazzo Chigi si è appena concluso un vertice a alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del vicepresidente Luigi Di Maio e del ministro dell’Economia Giovanni Tria, all'esito del quale si è convenuta la disponibilità del governo di partecipare alla costituzione della Nuova Alitalia, tramite il Mef, a condizione della sostenibilità del piano industriale e in conformità con la normativa europea".

Intanto anche il Cda di Ferrovie dello Stato ha dato il via libera al negoziato con le compagnie aeree Delta Air Lines ed EasyJet. Il Cda ha infatti "deliberato di avviare una trattativa con le due compagnie aeree, al fine di proseguire nella definizione degli elementi portanti del Piano della nuova Alitalia".

Un'ulteriore conferma arriva anche da EasyJet che nell'ottobre scorso aveva annunciato di essere pronta ad acquisire quote di un'Alitalia ristrutturata. Al momento EasyJet ha solo confermato di "essere in trattativa con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valuti le diverse opzioni per le future operazioni di Alitalia", puntualizzando che "in questa fase non vi è alcuna certezza che l’operazione sarà finalizzata, easyJet fornirà ulteriori aggiornamenti se e quando lo riterrà opportuno".

Le trattative tra Delta, EasyJet e Fs sono ancora ad una fase embrionale e la situazione preoccupa i sindacati. Per la Cgil ha parlato Landini, manifestando la propria inquietudine: "Bisogna assolutamente fare presto, è passato troppo tempo e non si può più aspettare. Ci auguriamo che ci sia una risposta precisa sul tipo di accordo che si intende fare su quali sono i partner e quale sia il progetto che si vuole realizzare".