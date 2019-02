Bullman replica a Conte: "Da Strasburgo un richiamo alla realtà"

Di redazione Blogo.it giovedì 14 febbraio 2019

L'eurodeputato del Spd ha risposto al Premier italiano

Questa mattina il Premier Conte ha nuovamente replicato agli attacchi ricevuti al Parlamento Europeo l'altro ieri. In particolare il leader dei Liberali europei, Guy Verhofstadt, ha utilizzato parole durissime nei confronti del Presidente del Consiglio definendolo "un burattino nelle mani di Di Maio e Salvini".

Conte ha detto che per lui le parole di Verhofstadt sono state "un po' il canto del cigno di questo parlamento europeo". Anche la sua replica non è passata inosservata ed è arrivata una controreplica da parte di Udo Bullmann, presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici, secondo il quale i duri interventi sull'Italia e sul Premier non sono stati una sorta di sfogo, bensì "un richiamo alla realtà".

Bullmann ha ribadito la linea dura nei confronti del Governo italiano: "L'Italia è un Paese importante e ha davanti non un anno bellissimo, ma l'ingresso in recessione, che pagheranno famiglie, giovani e lavoratori".