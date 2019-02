Camera: da M5S gesto manette al PD, bagarre e proteste contro Fico

Di redazione Blogo.it giovedì 14 febbraio 2019

Attimi di tensione oggi alla Camera dei Deputati, dove il presidente Roberto Fico è stato costretto a sospendere la seduta. Durante il dibattito sulla riforma del referendum, il Partito Democratico ha abbandonato l’aula dopo che il deputato del Movimento 5 Stelle, Giuseppe D’Ambrosio si è rivolto verso il collega dem Gennaro Migliore mimando il gesto delle manette. Da sempre, infatti, i penta stellati attaccano il PD per via dei numerosi indagati e in alcuni casi arrestati tra le proprie fila, ma in questo caso si è gettata benzina sul fuoco.

Ad un certo punto, infatti, i parlamentari dem hanno cominciato ad abbandonare l’aula per protesta, attaccando anche il presidente Fico, che ha così replicato: "Mi state salutando? Arrivederci". Non ha retto un deputato del PD (in un primo momento individuato da Repubblica.it come Emanuele Fiano, ma in realtà non è stato lui) che ad un certo punto ha lanciato un fascicolo che ha colpito la segretaria generale Lucia Pagano, di fianco al presidente della Camera. In quel momento, la seduta è stata sospesa con tanto di scuse da parte di Fico: "C'è stata un po’ di tensione, il Pd stava uscendo e veniva sotto i banchi qui salutando. Chiedo scusa al Pd per aver risposto 'arrivederci'. Mi sono lasciato andare. È stata una mia colpa, un mio errore. Questa presidenza quando sbaglia si scusa. Apprezzate le circostanze ritengo opportuno interrompere i lavori, che riprenderanno martedì", ha concluso. Richiamato anche il collega di partito D’Ambrosio, Fico ha ribadito che il suo gesto sarà valutato comunque dal collegio dei Questori.

