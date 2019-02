Il Ministero dell'Istruzione promuove un corso sull'esorcismo

Di redazione Blogo.it giovedì 14 febbraio 2019

Il Miur accredita un corso su esorcismi e preghiere di liberazione per i docenti di ogni ordine e grado: infuriano le polemiche

Il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca promuove tramite la propria piattaforma un corso "sull'esorcismo e la preghiera di liberazione". Qualcuno sui social network parla di notizia da “Lercio”, eppure è tutto vero, poiché gli insegnanti accreditati possono trovare attraverso il sistema SOFIA il suddetto corso. La piattaforma è messa a disposizione dal Miur per proporre ai docenti tutto ciò che è ritenuto utile alla loro formazione. Sta poi ai diretti interessati, ovvero agli insegnanti, decidere a quali corsi prendere parte o meno.

corso di aggiornamento riconosciuto e accreditato dal MIUR.

Ho verificato personalmente.

Siamo oltre la deriva. pic.twitter.com/uhRmujUVhs — testasciupata (@olaurone) 14 febbraio 2019

Ebbene, proprio nell’elenco dei corsi promossi dal Miur tramite la piattaforma SOFIA, un insegnante accreditato ha confermato la presenza di un’iniziativa formativa con codice identificativo 26222 e che ha come oggetto appunto l’esorcismo e la preghiera di liberazione. Presentando il corso, che ha un costo di 400 ore e prevede la frequenza obbligatoria di 40 ore di lezione, il ministero scrive che lo stesso "propone un'attenta ricerca accademica ed interdisciplinare sull'esorcismo e la preghiera di liberazione. Il corso presenta i temi concernenti gli aspetti antropologici, fenomenologici, sociali, pastorali e spirituali gli aspetti liturgici e canonici, e gli aspetti legali medici e psicologici dell'esorcismo e della preghiera di liberazione".