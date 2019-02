Malore in casa per Umberto Bossi: trasportato in ospedale in elicottero

Il fondatore della Lega Nord è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Varese dopo un malore in casa. Le sue condizioni sarebbero serie.

Malore oggi pomeriggio per il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi. Stando a quanto riferisce il quotidiano VareseNews, Bossi sarebbe stato vittima di un ictus mentre si trovava nella sua abitazione di Gemonio, in provincia di Varese.

Il politico è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Circolo di Varese, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni, stando alle prime indiscrezioni, sarebbero serie.

Fonti dell'ospedale hanno confermato il ricovero del senatore, rimandando alle prossime ore ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute:

Questo pomeriggio, poco prima delle 18.00, Umberto Bossi è stato portato in elisoccorso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese. Sono in corso gli accertamenti necessari ad individuare le cause del malore che lo ha colpito al domicilio. Seguiranno aggiornamenti domattina, intorno alle ore 12.00.