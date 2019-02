Francia, l'ambasciatore torna in Italia: "I leader politici hanno mostrato rammarico"

Di redazione Blogo.it venerdì 15 febbraio 2019

Christian Masset, l'ambasciatore francese per l'Italia, tornerà oggi a Roma dopo esser stato richiamato a Parigi una settimana fa a causa delle rinate tensioni tra i due Paesi.

L'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, tornerà oggi a Roma a poco più di 7 giorni dal suo richiamo in patria in occasione delle tensioni tra i due Paesi. Ad annunciare la novità è stata la ministra per gli Affari Europei Nathalie Loiseau, tra le più agguerrite nel replicare agli attacchi e le frecciatine dei viceministri italiani Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

La ministra, intervenuta a Radio Rtl, ha confermato che Masset ripartirà oggi alla volta di Roma dopo che i politici italiani si sono dimostrati rammaricati per l'accaduto:

Abbiamo ascoltato i leader politici, che si erano lasciati andare a parole o comportamenti francamente scortesi e inaccettabili, rammaricarsi. Abbiamo sentito Salvini dire che non voleva una guerra con la Francia.

Ad influire nella decisione è stata anche la telefonata tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente francese Emmanuel Macron, che pochi giorni fa avevano ribadito l'importanza dell'amicizia tra Francia e Italia.