Umberto Bossi sta meglio: "È stabile e reattivo"

Di redazione Blogo.it venerdì 15 febbraio 2019

Umberto Bossi sta meglio: scongiurato che potesse trattarsi di un’emorragia, secondo il bollettino medico il senatur "è stabile e reattivo”

Umberto Bossi sta meglio: "È stabile e reattivo" ha spiegato nella tarda mattinata di oggi il direttore del reparto di Rianimazione dell'ospedale Circolo di Varese dove il Senatur è ricoverato da ieri sera a seguito di un malore. "Il paziente è monitorato costantemente. Sono in programma ulteriori accertamenti neurologici per completare la diagnosi" ha detto il medico.

Già ieri notte era trapelato un cauto ottimismo: le condizioni dell’ex leader della Lega sono ora stazionarie ma dal nosocomio non trapelano molti dettagli, la famiglia ha chiesto il massimo riserbo. "Sta meglio, è stato scongiurato quello che si temeva, cioè che potesse essere un’emorragia" aveva anticipato il governatore della Lombardia Attilio Fontana prima della diffusione del bollettino medico di oggi.

Secondo Fontana il malore è stata causato "dalle alterazioni di alcuni valori del sangue forse causate da alcune medicine che prende". Bossi è stato trasportato in elicottero in ospedale, inizialmente si era parlato di una caduta in casa e di condizioni gravi. "Ho incontrato moglie e figli, mi sembravano tutti molto sereni" ha aggiunto Fontana dialogando con i giornalisti in Regione.