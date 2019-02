Europee, Di Maio presenta gli alleati di M5S: "Faremo stare meglio i cittadini"

Di redazione Blogo.it venerdì 15 febbraio 2019

Luigi Di Maio ha presentato a Roma i quattro alleati del Movimento 5 Stelle per le prossime europee. Mancano ancora due forze politiche, ma il leader di M5S si dice molto fiducioso.

Il vicepremier Luigi Di Maio, in qualità di capo politico del Movimento 5 Stelle, ha presentato stamattina a Roma le quattro forze politiche alleate dei grillini per le prossime elezioni europee, ben consapevole che per comporre un gruppo al Parlamento UE sono necessarie altre 2 forze politiche in arrivo da Paesi diversi, per un totale di 7.

All'evento, insieme a Di Maio, c'erano i quattro leader degli altrettanti partiti che uniranno le forze col Movimento 5 Stelle, a cominciare da Ivan Vilibor Sinčić, leader del partito populista ed euroscettico croato Zivi Zid (Barriera Umana) e Pawel Kukiz, leader del polacco Kukiz'15, movimento politico nazionalista e populista di estrema destra.

Con loro anche Karolina Kahonen del finlandese Liike Nyt, movimento fondato nell'aprile 2018 e basato sulla democrazia diretta, e il greco Evangelos Tsiobanidis, leader del Partito dell'agricoltura e dell'allevamento (Akkel). Grandi assenti, invece, i gilet gialli con cui Di Maio e Alessandro Di Battista si erano incontrati in Francia pochi giorni fa.

I due avevano preso contatti con Christophe Chalencon, ma le sue intenzioni tutt'altro che pacifiche - in un fuori onda trasmesso da Piazzapulita lo si sente dire che la Francia è sull'orlo di una guerra civile, "Posso prendere una pallottola in testa in qualsiasi momento, ma me ne fotto. Andrò in fondo a quello in cui credo perché se mi ficcano una pallottola in testa, Macron finirebbe sotto la ghigliottina" - avrebbero convinto Luigi Di Maio a fare un passo indietro. Il vicepremier, nel corso dell'evento odierno, ne ha parlato in modo diretto:

Qui non ci sono esponenti dei cosiddetti Gilet gialli, con i quali c'è stata e c'è una interlocuzione, con questa realtà che è molto complessa, perché ci sono diverse anime. Ma da parte nostra non ci sarà un dialogo con chi parla di guerra civile e di lotta armata.

Il leader di M5S ha presentato il programma in 10 punti condiviso da tutti i partiti che faranno parte di questo gruppo europeo, sottolineando però che ciascun partito o movimento avrà comunque un proprio programma politico:

Vogliamo far tornare di moda i diritti sociali. Il nostro obiettivo è far stare meglio i cittadini e tornare a credere nel sogno europeo. Il nostro nuovo gruppo cercherà di far tornare a credere nel sogno europeo tutti i cittadini europei. Presenteremo un Manifesto in 10 punti, ma ogni componente del gruppo avrà anche un proprio programma - ha precisato - perché ognuno di noi ha le sue diversità, non siamo perfettamente d'accordo su ogni tema e infatti ci sarà voto libero nel gruppo ma sui principi ispiratori, su una Europa diversa, siamo in perfetta sintonia.

Mancano però ancora due partiti per poter costituire il nuovo gruppo e Di Maio, a questo proposito, ha spiegato ai presenti che i contatti con altre forze europee sono già in corso e si è detto fiducioso che il cerchio si riuscirà a chiudere in breve tempo.