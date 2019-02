Caso Diciotti, M5S indice votazione online per decidere sul processo a Salvini

Di redazione Blogo.it venerdì 15 febbraio 2019

Lo affermano diverse testate giornalistiche, ma l'annuncio sarà pubblicato probabilmente domenica.

Sembra ormai confermato, anche se manca l'ufficialità, che il MoVimento 5 Stelle indirà nei prossimi giorni, molto probabilmente lunedì 18 febbraio, una votazione online attraverso la piattaforma Rousseau, per decidere se concedere o no l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini sul caso Diciotti.

Secondo quanto anticipa Repubblica, nel quesito posto agli utenti della piattaforma sarà ricordato che Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Danilo Toninelli si sono assunti una responsabilità collegiale circa il far restare i 117 migranti a bordo della nave della Guardia Costiera. Inoltre dovrebbe esserci anche un video esplicativo di quale sia la posta in palio in caso di processo.

E lunedì stesso ci dovrebbe essere anche un'assemblea dei parlamentari pentastellati durante la quale Di Maio dovrebbe presentare il nuovo assetto del movimento, con un direttorio allargato (una sorta di segreteria come per gli altri partiti) per alleggerire i compiti del capo politico. E sempre in quell'ambito dovrebbe essere presentata anche l'idea di aprire alle liste civiche nelle elezioni amministrative, decisione che scaturisce dall'ennesima sconfitta alle regionali (quelle in Abruzzo).

Secondo Adnkronos, nell'assemblea di lunedì potrebbero essere presenti anche Davide Casaleggio e Beppe Grillo. Quest'ultimo sarà certamente a Roma perché martedì e mercoledì ha in programma il suo spettacolo al teatro Brancaccio.

Mentre l'Ansa accenna solo al 18 febbraio come possibile data per la votazione online, Repubblica ne è certa e sostiene anche che domenica 17 sarà pubblicato un post sul Blog delle Stelle per spiegare in che cosa consisterà la votazione.