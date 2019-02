Guccini: "In Italia c'è odore di regime. Salvini è un furbo comiziante"

Il cantautore Francesco Guccini è tornato a parlare di politica in una intervista rilasciata al Corriere della Sera e ha commentato:

Quando l'intervistatore gli ha fatto notare che Salvini aveva detto di apprezzarlo come cantautore, Guccini ha detto:

"Ah sì? Piacevo anche alla Meloni se è per questo, mi invitò a una festa dell’allora Msi e declinai. Siccome sembro un anarchico rivoluzionario pensano di potermi ascrivere alle loro idee rivoluzionarie. Sempre che ne abbiano, si sbagliano. E comunque piacevo anche ai cattolici, io che non credo"

Inoltre è tornato su una affermazione che aveva fatto qualche giorno fa sul MoVimento 5 Stelle, paragonato ai Testimoni di Geova durante un'intervista a Radio Capital. Anche al Corsera Guccini ha ribadito questo suo punto di vista:

"Hanno verità assolute, come quegli altri che non credono nell’evoluzionismo. Io ho sempre praticato il beneficio del dubbio, loro mi pare di no. Oltre a essere dei faciloni su tutto, con queste frasi apodittiche tipo ‘abbiamo abolito la povertà’, come se, che ne so, si potessero eliminare i borseggiatori"