Siria, la minaccia di Trump: "Prendetevi i jihadisti o li libereremo"

Di redazione Blogo.it domenica 17 febbraio 2019

Il Presidente Trump vuole consegnare 800 combattenti dell'Isis ai partner europei

Le forze armate degli Stati Uniti stanno per lasciare la Siria. La decisione è stata presa da Donald Trump che ha parlato di una "netta vittoria" sul Califfato. In realtà quello di Trump è più disinteresse per il futuro della regione; secondo il Presidente degli Stati Uniti, infatti, la situazione in Siria non lo riguarderebbe più.

Negli anni in Siria l'esercito statunitense ha catturato circa 800 miliziani dell'Isis e Trump, adesso, è intenzionato a sbarazzarsene: "Gli Stati Uniti chiedono a Gran Bretagna, Francia, Germania e agli altri alleati europei di riprendere oltre 800 combattenti dell'Isis catturati in Siria e di processarli". Prendere o lasciare, perché Trump è pronto a liberarli se gli europei non si faranno carico del problema: "Il Califfato sta per cadere e l'alternativa non è buona in quanto saremmo costretti a rilasciarli".

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 febbraio 2019

E poi, con un secondo tweet, Trump si è reso protagonista di una vera e propria minaccia: "Gli Stati Uniti non vogliono guardare questi combattenti dell'Isis entrare in Europa, perché è lì che vorrebbero andare. Facciamo così tanto, e spendiamo così tanto e adesso è il momento che gli altri facciano un passo avanti e facciano quello che sono così capaci di fare". Per Trump c'è stata "una vittoria al 100% sul Califfato", ma in realtà le cose non stanno esattamente in questo modo. Un ritiro tanto repentino potrebbe mettere in seria difficoltà i cosiddetti "alleati" degli Stati Uniti nella gestione della regione. Questo al di là della minaccia di liberare i miliziani.