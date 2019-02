Taranto, contestazione contro i deputati M5S: "Ci avete preso in giro"

Di redazione Blogo.it domenica 17 febbraio 2019

I deputati di M5S giunti a Taranto per discutere di Reddito di cittadinanza e quota 100 sono stati contestati dagli elettori delusi dopo il dietrofront sull'Ilva.

Il Movimento 5 Stelle sta perdendo consensi. I sondaggi lo confermano da un po' e i repentini cambi di idea su alcuni punti cardine della campagna elettorale hanno contribuito e stanno contribuendo a far cambiare opinione a migliaia di cittadini che li avevano votati da una parte all'altra dell'Italia.

Uno dei casi senza dubbio più eclatanti è legato all'Ilva di Taranto, al centro della campagna elettorale dei politici locali del Movimento 5 Stelle, che avevano fatto della chiusura dell'Ilva uno dei punti cardine. Le cose, come sappiamo http://www.polisblog.it/post/401131/taranto-sit-in-chiusura-ilva, sono andate diversamente e i tanti che avevano votato M5S proprio per questo motivo non hanno digerito quel tradimento.

Oggi, in occasione dell'incontro di alcuni deputati del Movimento 5 Stelle - Giovanni Vianello, Gianpaolo Cassese e Anna Macina - per un dibattito sulle ultime misure varate dal governo gialloverde, come reddito di cittadinanza e quota 100, un gruppetto di cittadini e ambientalisti ha contestato i politici riunitisi a Taranto ricordando loro le promesse fatte in campagna elettorale e non mantenute:

Traditori, vergogna, siete morti a Taranto! Ci avere preso in giro tutti. Siete venuti a parlare di chiusura davanti alla fabbrica. Poi vi siete alleati con Salvini e dite che è colpa del Pd se la fabbrica continua a produrre. Siete spariti da Taranto e ora sparirete anche da Roma.

Per placare gli animi è dovuta intervenire la Digos e la situazione è tornata alla normalità, anche se il malcontento tra gli elettori di M5S in Puglia è alle stelle.