Renzi: "Ho pensato di fondare un mio partito in due occasioni"

Di redazione Blogo.it domenica 17 febbraio 2019

Matteo Renzi, ex segretario del Partito Democratico, ribadisce di non volersi presentare alle Europee e rivela un retroscena del recente passato

Matteo Renzi torna a parlare proprio mentre il Partito Democratico si appresta a tirare la volata verso le primarie del prossimo 3 marzo. L’ex segretario e attuale senatore, dopo aver rinunciato a correre nuovamente per la guida del PD, ha ribadito di non volersi presentare alle prossime elezioni europee: "Sul Pd ho raggiunto la pace dei sensi - le parole riportate da Tgcom -. Chiedo solo che chiunque venga eletto segretario non riceva il trattamento che ho ricevuto io". Di recente, presentando il suo nuovo libro, l’ex presidente del Consiglio, ha rivendicato tutti i successi della sua parentesi governativa e proprio mentre sono in tanti a scommettere sul fatto che presto o tardi fonderà un nuovo soggetto politico rivela: "Ci ho pensato due volte: quando ho perso con Bersani e quando ho vinto con il 40%, ma i partiti personali non servono".

Renzi contro Salvini e Di Maio

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Renzi ha inoltre attaccato la politica sull’immigrazione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini: "Oggi una persona di colore ha paura a salire sull'autobus - riporta Libero Quotidiano online - Salvini gioca tutto sulla paura, facendo pensare che chi ha la pelle diversa possa essere un potenziale stupratore".

L’ex rottamatore ne ha anche per il Movimento 5 Stelle soprattutto per l’approvazione del reddito di cittadinanza, una misura che secondo Renzi favorirà furbetti e fannulloni. "È un inno al lavoro nero, è l'elogio a chi non ha voglia di far le cose. Una cosa è dare una mano a chi ha bisogno ed è il reddito di inclusione che abbiamo fatto noi. Il modello del reddito di cittadinanza crea dipendenza tra il burocrate-politico e l'uomo che deve ricevere il reddito. C'è un pezzo di Italia, soprattutto al Sud, che ha voglia di scommettere sulla qualità, sul mettersi in gioco, ma c'è un pezzo di sud - insiste - che gioca sull'assistenzialismo".