Caso Diciotti, oggi il voto degli elettori M5S. Salvini: "Di Maio è una persona corretta"

Di redazione Blogo.it lunedì 18 febbraio 2019

Gli elettori del Movimento 5 Stelle potranno votare dalle 10 alle 19 tramite la piattaforma Rousseau per indicare ai senatori M5S come comportarsi sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini.

Al via oggi le operazioni di voto degli elettori del Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti. Dalle 10 alle 19 oggi, tramite la piattaforma Rousseau, gli elettori dovranno esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, dando così l'indicazione vincolate ai senatori M5S che saranno chiamati ad esprimersi in Senato.

Il diretto interessato, questa settimana impegnato in Sardegna per la campagna elettorale in vista delle elezioni del 24 febbraio prossimo, ha confermato che non ci sarà nessuna crisi di governo, qualunque sia il risultato del voto.

Intervenuto ieri sera a Non é l'Arena su La7, Matteo Salvini ha tranquillizzato il Movimento 5 Stelle:

Nessuna crisi in caso di processo, il governo andrà avanti. L'Italia va avanti a prescindere da quello che si deciderà su Salvini. Non sono così importante da decidere le sorti del Paese.

Sempre ieri, da Castelsardo (SS), si era speso in complimenti per Luigi Di Maio: