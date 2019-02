Europee 2019, le previsioni: Lega primo partito italiano, ma la guida dell'UE è molto lontana

Di redazione Blogo.it lunedì 18 febbraio 2019

La Lega sarà il primo partito italiano al Parlamento Europeo, ma la maggioranza potrebbe essere ancora composta dalla storica alleanza PPE e S&D, se si raggiungerà un accordo con i liberali dell'ALDE.

Mancano pochi mesi alle elezioni europee - in Italia si voterà domenica 26 maggio - e oggi il Parlamento Europee ha diffuso le prime proiezioni sui seggi parlamentari per la prossima legislatura realizzate in collaborazione con Kantar Public.

A trionfare, secondo queste previsioni, sarà il Partito Popolare Europeo (PPE), che si confermerebbe la prima forza europea seguita dal Partito Socialista Europeo (S&D). I due gruppi, che vedono l'affiliazione di Forza Italia (PPE) e del Partito Democratico (S&D), però, per la prima volta non riusciranno ad ottenere la maggioranza per guidare il Parlamento e saranno costretti a trovare un'altra forza alleata per farlo, probabilmente con i liberali dell'ALDE, l'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa e Partito Democratico Europeo.

Su un totale di 705 seggi parlamentari - ridotti dai 750 dall'attuale configurazione - al PPE andrebbero 183 seggi, mentre l'S&D riuscirebbe ad accaparrarsene 135. 75, invece, quelli che secondo le previsioni andrebbero all'ALDE.

I sovranisti di cui fa parte anche la Lega di Matteo Salvini, il Movimento per un'Europa delle Nazioni e della Libertà e Alleanza Europea per la Libertà (ENF), potrebbe riuscire ad ottenere invece 59 seggi parlamentari, in crescita di 18 seggi delle previsioni diffuse in precedenza. C'è ancora margine di crescita da qui all'apertura delle urne.

Un'alleanza dell'ENF con l'Alleanza dei Conservatori e Riformisti Europei e Movimento Politico Cristiano d'Europa (ERC) potrebbe portare al gruppo almeno 110 seggi parlamentari in totale, al punto da diventare la seconda forza da contrapporre alla maggioranza.

Se andiamo invece ad analizzare la situazione in Italia, sempre sulla base delle intenzioni di voto, sarà la Lega ad avere la maggiore rappresentanza al Parlamento Europeo con 27 seggi, seguita dal Movimento 5 Stelle con 22 seggi. Terzo posto per il Partito Democratico (15) e quarto per Forza Italia, in grado di accaparrarsi 7 poltrone. Fratelli d'Italia, invece, potrebbe mandare al Parlamento UE quattro rappresentanti.