Diciotti, Berlusconi: "Contento per Salvini ma M5s ha tradito i suoi principi"

Di redazione Blogo.it martedì 19 febbraio 2019

Silvio Berlusconi è contento per il voto online sul caso Salvini-Diciotti sulla piattaforma Rousseau. La base del M5s si è espressa in maggioranza per il no al processo al vicepremier. "Sono contento per Salvini, ma i grillini hanno tradito i loro principi e ideali che avevano da sempre" dice Berlusconi che si riferisce all’intransigenza storica dei 5 Stelle in tema di giustizia, sempre favorevoli, fin qui, a concedere le autorizzazioni a procedere nei confronti dei parlamentari.

Berlusconi va all’attacco intervenendo a "Omnibus" su La7: "È stata una delle tante volte in cui hanno dimenticato le loro affermazioni di base e questo non fa che confermare un movimento inconsistente, nessuna radice di valori e principi, gente che non è preparata a nulla, non ha mai lavorato né studiato". Il voto online sul caso Diciotti per il presidente di Forza Italia è il segnale di un "indebolimento del M5S e di Di Maio, tutti i sondaggi presentano un crollo dei consensi di cui prendiamo atto con molta soddisfazione".

Oggi alle 13.30 si riunirà la giunta per le immunità del Senato: dopo le dichiarazioni di voto e il discorso del presidente Maurizio Gasparri ci sarà la votazione su Salvini.