Macron non partecipa alla manifestazione contro l'antisemitismo, ma va al memoriale della Shoah

Di redazione Blogo.it martedì 19 febbraio 2019

In Francia è sempre più urgente il problema degli anti antisemiti.

uesta sera a Parigi ci sarà una manifestazione unitaria dei partiti contro l'ondata di attacchi antisemiti che si è verificata nel Paese in questo periodo. L'ultimo e gravissimo episodio è stata la profanazione di ottanta tombe nel cimitero ebraico di Quatzenheim, in Alsazia, nell'Est della Francia.

Il Presidente Emmanuel Macron, però, non parteciperà alla manifestazione che avrà luogo alle 19 in Place de la République e in contemporanea anche in altre città francesi. Tuttavia l'inquilino dell'Eliseo ha detto che andrà, intorno alle 18:30, andrà al Memoriale della Shoah, con il Presidente dell'Assemblea Nazionale Richard Ferrand e il Presidente del Senato Gérard Larcher perché vuole "ricordare che questi fatti sono la morte certa della nostra storia e per dire che la Repubblica è un blocco di fronte a tutto questo".

Macron ha anche detto nel suo discorso con cui ha annunciato la visita al memoriale che "l'antisemitismo è la negazione della Repubblica e della Francia" e ha insistito sulla necessità di "fare Repubblica, vale a dire stare insieme", "educare" e "formare" nel pieno "aspetto dei valori che ci hanno costituito".

Secondo Macron, infatti, "ogni volta che un francese viene insultato, minacciato o, peggio, certo o assassinato perché ebreo rappresenta ala Repubblica" e nella Repubblica "non spetta agli ebrei difendersi ma alla Repubblica difenderli". Il Presidente non ha però accolto la proposta di alcuni deputati di equiparare l'antisionismo all'antisemitismo perché, dice, "non penso che penalizzare l'antisionismo sia una buona soluzione".

Ricordiamo che nei giorni scorsi il filosofo Alain Filkienkraut è stato attaccato con ignobili insulti antisemiti e il fatto ha scatenato una profonda indignazione in tutto il Paese.