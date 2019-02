Berlusconi: "5 Stelle male assoluto, vogliono cancellare la democrazia"

Di redazione Blogo.it mercoledì 20 febbraio 2019

Il Movimento Cinque Stelle "è il male assoluto" perché vuole cancellare la democrazia ma Forza Italia c'è e farà di tutto per impedirlo. Così Silvio Berlusconi a Radio 101 dopo il voto in Giunta immunità del Senato che ha detto no al processo a Matteo Salvini per il caso Diciotti. Un suicidio politico che spacca il M5s secondo alcuni parlamentari grillini dissidenti.

L'obiettivo dei 5 Stelle "come ha detto e scritto il loro ideologo, è la progressiva cancellazione della democrazia rappresentativa e della sovranità popolare. Al suo posto vogliono un sistema dove 50mila persone o anche meno, o forse una persona sola che gestisce un sistema informatico, decidono per 60 milioni di italiani. Questa è la loro democrazia, che noi consideriamo un male assoluto, contro cui ci batteremo con tutte le nostre forze" ha detto Berlusconi.

Secondo l'ex premier: "La decisione della giunta del Senato doveva essere giuridica, non politica. I grillini avevano detto, per una volta giustamente, che avrebbero deciso dopo aver letto le carte. Poi invece hanno fatto votare i loro militanti con la minaccia, in caso di vittoria del no, di una crisi di governo".



Così facendo, ha proseguito il leader di Forza Italia, i 5 Stelle "hanno dimostrato ancora una volta che la giustizia per loro è un fatto politico, l'arma giudiziaria per loro è la continuazione la politica con altri mezzi. Anche ammesso che la votazione sia stata autentica, e nessuno può dirlo con sicurezza, come si fa a pensare che (su internet) possano decidere al posto dei rappresentanti del popolo".