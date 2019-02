CasaPound, lo sgombero della sede di Roma non è prioritario. Parola del Mef e della Prefettura

Di redazione Blogo.it mercoledì 20 febbraio 2019

Il Ministero dell'Economia ha risposto alla sindaca di Roma Virginia Raggi, sottolineando che lo sgombero dell'edificio occupato dal 2003 da CasaPound non rientra tra le priorità.

Lo sgombero della sede romana di Casapound, una palazzina di proprietà dello Stato nella centralissima via Napoleone III, occupata ormai dal 2003, non è una priorità per la Prefettura e quindi neanche per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che oggi lo ha messo nero su bianco in una lettera inviata alla sindaca di Roma Virginia Raggi, che pochi giorni fa si era rivolta proprio a Giovanni Tria chiedendogli di "avviare le procedure necessarie allo sgombero dell'immobile al fine di ripristinare le condizioni di legalità".

Questo, però, non succederà. O almeno non succederà nell'immediato futuro. La lista degli edifici occupati nella Capitale conta 74 immobili e quello occupato senza titolo da CasaPound - circa 60 vani, almeno 20 appartamenti in sei piani - non è a rischio crollo e non presenta problemi sotto il profilo igienico, al contrario invece dei 16 per i quali "è stato delineato in via prioritaria un primo piano di interventi di sgombero".

Il Mef ha fatto sapere però sapere che "il prefetto ha segnalato che sono in corso accertamenti da parte della guardia di finanza, su delega della Corte dei Conti, in ordine all'identificazione e al numero degli occupanti".



Se la sindaca di Roma non ha ancora commentato la replica di Tria, il leader di Casapound Simone Di Stefano è stato rapidissimo nel farlo: