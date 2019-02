Tiziano Renzi dai domiciliari: "La verità prima o poi verrà fuori"

Tiziano Renzi, ai domiciliari insieme alla moglie Laura Bovoli, rompe il silenzio con un post su Facebook in cui definisce false le ricostruzioni diffuse dalla stampa.

Tiziano Renzi, da due giorni agli arresti domiciliari insieme alla moglie Laura Bovoli nell'abitazione di famiglia a Rignano sull'Arno, alle porte di Firenze, ha rotto il silenzio con un post su Facebook in cui però evita di affrontare direttamente la vicenda che li ha visti entrambi indagati per bancarotta fraudolenta e false fatture.

Il padre dell'ex Presidente del Consiglio definisce false le ricostruzioni degli eventi che stanno circolando sulla stampa:

Renzi critica poi l'assalto mediatico che sta subendo, un assalto che ha spinto la Procura a non confermare ancora il luogo in cui lunedì prossimo i due indagati saranno sentiti dal gip:

Il massacro mediatico di questi giorni è incredibile. Ed è un incubo non potersi difendere. Vorrei urlare il mio sdegno e invece sono chiuso in casa come un criminale.

Posso solo dire questo: aspettate il processo. E vedrete.

Qualcuno vuole fare il processo sui media. Io affronterò il processo nelle aule dei tribunali da cittadino massacrato preventivamente sui media ma da cittadino incensurato che rivendica con forza la propria innocenza. Non abbiamo fatto mai fatture false, non siamo amministratori di fatto, non abbiamo fatto bancarotta, non abbiamo lavoratori in nero.

Noi non stiamo scappando: chiediamo solo di essere giudicati.

Quando arriveremo a sentenza, vedremo quali titoloni ci saranno sui giornali. L’avviso di garanzia apre i giornali per settimane, la notizia di archiviazione va nei trafiletti: ci sono già passato più volte.