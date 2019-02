Berlusconi: "Sardi svegliatevi. Lunedì chiamo Salvini". Lui: "Stacco il telefono"

Di redazione Blogo.it giovedì 21 febbraio 2019

Elezioni regionali Sardegna 24 febbraio 2019: Berlusconi invita i sardi a cambiare pagina con il voto di domenica, poi lancia un messaggio di allerta al M5s: "Lunedì chiamo Salvini"

Silvio Berlusconi da Cagliari invita i sardi a cambiare pagina con il voto alle elezioni regionali di domenica 24 febbraio. "Citando il presidente della Cei chiedo ai sardi di svegliarsi e farla finita con il governo del centrosinistra che ha fatto tanti danni".

Alla conferenza stampa del centrodestra a Cagliari, a sostegno del candidato alla Regione Christian Solinas, c’erano anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "Anche oggi siamo qui, tutti insieme. In Abruzzo ha portato bene, speriamo anche in Sardegna" ha detto la leader di Fratelli d’Italia.

"Se vinciamo in Sardegna, mi limito a dire che lunedì chiamerò Matteo Salvini" è stata la battuta di Berlusconi alla quale il diretto interessato ha subito risposto: "E io stacco il telefono".

Il vicepremier a precisa domanda aveva già spiegato che qualsiasi sia il risultato delle regionali in Sardegna, questo non influirà sulla tenuta dell’esecutivo: "A livello nazionale non cambia niente: sarà una bella notizia per i sardi (se vincesse il centrodestra, Ndr) ma il governo va avanti fino in fondo".

Incalzato anche sulla Tav, con il governo che ora sarà impegnato a ridiscutere nuovamente e "integralmente" l’opera, Salvini si è trincerato dietro un "questa è fuori tema".