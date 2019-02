Cesare Battisti chiede lo sconto della pena: 30 anni invece dell'ergastolo

Di redazione Blogo.it venerdì 22 febbraio 2019

La Bolivia avrebbe commesso degli errori procedurali.

Davide Steccanella, avvocato difensore di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac che, dopo anni di latitanza, è stato arrestato in Bolivia lo scorso gennaio ed estradato in Italia dal Brasile, ha depositato presso la Corte d'Assise d'Appello di Milano l'istanza per chiedere uno sconto di pena.

Invece dell'ergastolo per i quattro omicidi per cui è stato condannato, chiede ora 30 anni di carcere. Il motivo? Secondo la difesa di Battisti, deve essere applicata la legge brasiliana che non prevede il carcere a vita, a differenza di quella boliviana e italiana. L'avvocato, in particolare, spiega che la Bolivia, nell'espellere Battisti, avrebbe violato delle regole procedurali, non aspettando tre giorni dopo la cattura, come prevede la stessa legge boliviana, affinché possano essere presentati eventuali ricorsi.

Inoltre, sempre secondo Steccanella, la Bolivia avrebbe dovuto inviare Battisti nel Paese d'origine, ossia il confinante Brasile, dal quale l'ex terrorista era arrivato e come risultava sul suo documento d'identità. Steccanella invece spiega:

"È stato dato corso immediato e senza soluzione di continuità a un atto amministrativo tra i funzionarti boliviani e italiani, e di evidente natura coercitiva, senza che sullo stesso fosse intervenuto il benché minimo controllo, neppure formale, da parte dell'autorità giudiziaria"

Secondo il legale, insomma, nonostante l'urgenza da parte dell'Italia, la Bolivia non poteva operare senza rispettare le procedure che regolano i rapporti internazionali tra gli Stati.

Tra i primi a commentare la richiesta di Battisti di uno sconto di pena c'è stata la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, la quale sui social ha scritto: