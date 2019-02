Disgelo Roma-Parigi: Di Maio incontra l’ambasciatore francese

Di redazione Blogo.it venerdì 22 febbraio 2019

L'ambasciatore francese in Italia ha incontrato oggi a Roma il vicepremier Luigi Di Maio, dopo il caso diplomatico aperto sull’asse Roma-Parigi proprio dal vicepremier italiano.

Masset, fanno sapere da Palazzo Farnese (sede delle rappresentanza diplomatica): "Ha ricordato la volontà della Francia di lavorare con l'Italia su tutte le tematiche nel quadro del rispetto reciproco e della volontà di cooperare".

Di Maio e l’ambasciatore avrebbero parlato di temi comuni come il sostegno alla crescita economica, il rafforzamento della politica industriale e delle cooperazioni industriali in corso tra i due paesi. Non della Tav, almeno secondo quanto reso pubblico.

La recente crisi diplomatica Italia-Francia, con tanto di richiamo in patria di Masset da parte di Macron, si era aperta dopo che Di Maio aveva incontrato nella capitale francese un gruppo di esponenti dei Gilet gialli. Un’ingerenza inammissibile per Parigi.

Nelle settimane precedenti la Francia aveva già minacciato la rottura dei rapporti con l’Italia dopo alcune improvvide dichiarazioni dello stesso ministro e vicepremier Luigi Di Maio sul "franco coloniale francese" criticando la politica transalpina verso l'Africa tacciandola di neocolonialismo.