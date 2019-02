Di Battista è scomparso, sul web: "Serve Chi l'ha visto?". E lo chiamano "l'anguilla" e "il sommergibile"

Di redazione Blogo.it venerdì 22 febbraio 2019

Gli strani soprannomi affibbiati al pentestellato.

Da dieci giorni Alessandro Di Battista non dà notizie di sé. Dopo l'ospitata su La7 da Giovanni Floris a "DiMartedì" del 12 febbraio, dopo la sconfitta del M5S alle elezioni regionali in Abruzzo, non si è fatto più sentire, nemmeno attraverso i suoi account social. E allora ecco che un comportamento del genere non può che stimolare l'ironia degli utenti che, soprattutto su Twitter, si chiudono che fine abbia fatto, fino ad arrivare a pensare di coinvolgere "Chi l'ha visto?", la nota trasmissione di Raitre condotta da Federica Sciarelli.

I giornalisti, invece, provano a dare una spiegazione alla sua scomparsa, chiedendo informazioni ai deputati del MoVimento 5 Stelle. Monica Guarzoni, del Corriere della Sera, è riuscita a sapere che i suoi stessi colleghi chiamano Di Battista "l'anguilla" per la sua capacità di "scivolare via nei momenti difficili". Ad Annalisa Cuzzocrea di Repubblica è stata detta più o meno la stessa cosa, solo che il soprannome è un altro, "il sommergibile", con la spiegazione praticamente identica che è relativa alla sua abilità nell'inabissarsi quando le cose si mettono male. È passato rapidamente dalla sovraesposizione durante la campagna per le elezioni in Abruzzo, alla zero visibilità di questi giorni.

Sembra che lo stesso Di Battista abbia detto che in questo periodo è impegnato a risolvere questioni personali. Ma secondo molti osservatori di tutto ciò che accade nell'universo a 5 Stelle, Dibba si è fatto da parte perché lo si vuole far passare come capro espiatorio nella sconfitta in Abruzzo e inoltre è il pentastellato che infastidisce di più Matteo Salvini. Per non parlare del fatto che è stato il principale artefice dell'incontro con i Gilet Gialli francesi. Intanto a breve dovrebbe di nuovo lasciare l'Italia per uno dei suoi reportage per il Fatto Quotidiano, questa volta la destinazione è l'India.