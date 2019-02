Elezioni regionali in Sardegna. Il voto non ferma i pastori: assalto armato ad autocisterna

Di redazione Blogo.it domenica 24 febbraio 2019

Elezioni regionali in Sardegna: oggi 24 febbraio 2019 si tiene il voto per il rinnovo del consiglio regionale dell’isola. Sono chiamati a esprimersi 1.470.463 sardi che dovranno orientarsi tra 24 liste, 1.440 candidati per i 60 seggi del parlamentino regionale e 7 candidati presidenti. Non ci sarà ballottaggio, ma sarà eletto governatore chi prenderà la maggioranza dei voti.

Elezioni regionali Sardegna 2019: candidati governatore

Le elezioni regionali in Sardegna vedono come aspiranti candidati governatori Massimo Zedda per il centrosinistra, Christian Solinas per il centrodestra (con Lega, FI e FdI che si sono spesi molto in campagna elettorale sperando di bissare il successo dell'Abruzzo), Francesco Desogus per il Movimento 5 Stelle, Mauro Pili di Sardi liberi, Andrea Murgia di Autodeterminazione, Paolo Maninchedda del Partito dei Sardi e Vindice Lecis per la Sinistra Sarda.

Regionali sarde, domani i risultati

I seggi per il voto sono aperti da questa mattina alle 6:30 e lo resteranno fino alle 22. Per i risultati delle regionali sarde si dovrà comunque attendere domani, con lo scrutino delle schede che inizierà a partire dalle 7 del mattino del 25 febbraio.

Per quanto riguarda il sistema di voto c’è una novità: la doppia preferenza di genere, con i sardi che potranno scrivere nella scheda elettorale i nomi di due candidati, un uomo e una donna, della medesima lista. Si potrà anche optare per il voto disgiunto, ovvero scegliere il candidato consigliere di una certa lista e allo stesso tempo il candidato governatore di un’altra lista/coalizione.

Uomini armati incendiano un’autocisterna a Nuoro

Il voto per le regionali non ferma la protesta dei pastori sardi sul prezzo del latte. Nel nuorese, a Orune, questa mattina due uomini armati e con il volto coperto da passamontagna hanno assaltato un'autocisterna che trasportava il latte a un caseificio. Dopo aver fatto fermare l'autista i due hanno scaricato il latte per strada per darsi poi alla fuga.