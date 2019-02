Elezioni Sardegna, exit poll: testa a testa tra centrodestra e centrosinistra

Di redazione Blogo.it domenica 24 febbraio 2019

Un crollo per il MoVimento 5 Stelle.

I primi exit poll rilevati da Opinio Italia per la Rai dicono che c'è un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra nelle elezioni regionali in Sardegna, dove si è votato oggi, domenica 24 febbraio 2019. Non si può dunque ancora dire chi vincerà tra Christian Solinas del centrodestra e Massimo Zedda del centrosinistra. Ricordiamo che lo spoglio non sarà fatto durante la notte, ma durante la mattinata di lunedì 25 febbraio.

Sembra appurato il crollo del MoVimento 5 Stelle che con il suo candidato Francesco Desogus viene dato tra il 13,5% e il 17,5%, mentre Solinas è tra il 37 e il 41% e per Zedda, ex sindaco di Cagliari, tra il 36 e il 40%. Se andiamo a guardare le liste, per il centrodestra i dati parlato di voti ottenuti tra il 43 e il 47% per quelle collegate a Solinas e tra il 27 e il 31% per quelle legate a Zedda.

Per quanto riguarda i singoli partiti, i primi exit poll parlano di PD tra il 13 e il 17%, la Lega tra il 12 e il 16%, Forza Italia tra il 6 e il 10%, Fratelli d'Italia tra il 2 e il 5%, mentre il MoVimento 5 Stelle è tra il 14 e il 18%, quindi potrebbe ancora essere il primo partito, ma ben lontano dal 42,5% ottenuto quasi un anno fa alle politiche del 4 marzo 2018.

Ricordiamo che i sette candidati alla presidenza della regione Sardegna sono: Francesco Desogus (M5s), Christian Solinas (centrodestra), Massimo Zedda (centrosinistra), Andrea Murgia (Autodeterminatzione), Mauro Pili (Sardi liberi), Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi) e Vindice Lecis (Sinistra sarda). Vince chi ottiene più voti, non c'è ballottaggio.

Sono arrivate le prime reazioni in casa M5S con Pino Cabras che al TG3 ha detto:

"Siamo esordienti assoluti in Sardegna perché è la prima volta che ci presentiamo alle regionali. Questo non sminuisce il problema rispetto alle politiche dove abbiamo ricevuto un risultato molto significativo, ma siamo a un punto di partenza"

