Elezioni Sardegna, i primi risultati: Christian Solinas in testa

Di redazione Blogo.it lunedì 25 febbraio 2019

Al via alle 7 lo spoglio in tutta la Sardegna. Si preannuncia un testa a testa tra il candidato del centrosinistra e quello del centrodestra. I risultati in tempo reale.

AGGIORNAMENTO ORE 9.30 - I primi risultati provvisori, sulla base di due sezioni scrutinate nel Sulcis e nell'Oristanese su un totale di 1840, danno in vantaggio il candidato del centrodestra Christian Solinas col 47,4% delle preferenze, seguito da Massimo Zedda, il candidato del centrosinistra, col 34,81% delle preferenze. Il candidato pentastellato, invece, sarebbe fermo all'11,85%.

8.00 - È iniziato alle 7 di oggi lo spoglio delle elezioni regionali in Sardegna, a poche ore dalla chiusura dei seggi. Gli exit poll avevano rivelato un testa a testa tra il candidato del centrodestra Christian Solinas, segretario del Partito Sardo d'Azione, e quello del centrosinistra Massimo Zedda, indipendente e già sindaco di Cagliari,

Terzo, sempre secondo gli exit poll, il candidato del Movimento 5 Stelle, Francesco Desogus. I risultati non arriveranno subito, ma in forma aggregata: per comuni più piccoli, con un massimo di 10 sezioni, renderanno noto il risultato quando lo scrutinio si sarà concluso.

I comuni che hanno da 11 a 30 sezioni diffonderanno i primi risultati quando almeno il 50% dello scrutinio sarà stato eseguito. I comuni con più di 30 sezioni, invece, potranno rilasciare i risultati provvisori già al 25% dello scrutinio.

Il candidato col maggior numero di voti sarà eletto e le sua coalizione avrà diritto al premio di maggioranza.