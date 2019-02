Sardegna, Tajani: "Crollo M5S, italiani vogliono cambiare. Ora governo di centrodestra"

Di redazione Blogo.it lunedì 25 febbraio 2019

Elezioni regionali Sardegna, lo spoglio è in corso: per il M5S si profila un nuovo crollo rispetto ai consensi presi alle politiche di un anno fa.

Alle elezioni regionali sarde, lo spoglio è in corso, per il M5s si profila un nuovo tracollo rispetto ai consensi presi alle politiche di un anno fa. I grillini secondo gli exit poll si attestano attorno al 18%, dal 42% preso a marzo scorso. Il confronto tra politiche e regionali è improprio, in più il M5s si è presentato come sempre da solo, ma il segnale è chiaro: consensi in caduta libera.

Il Movimento 5 Stelle resterebbe il primo partito in Sardegna, non arriverebbe però nemmeno al 20%, sempre secondo gli exit poll, riducendo i suoi consensi di oltre il 50% rispetto alle elezioni politiche. Per la poltrona di governatore secondo i primi risultati parziali, diffusi alle 9 di oggi e relativi a sole 2 sezioni su 1.840, il candidato del centrodestra Christian Solinas ha preso il 47,4% delle preferenze mentre quello di centrosinistra Massimo Zedda il 34,81%. Francesco Desogus del M5s è molto sotto, all’11,85%.

Il Movimento secondo gli exit poll resterebbe il primo partito nei voti per le liste, anche "grazie" al voto disgiunto, ma le preferenze sarebbero appunto più che dimezzate. Sempre secondo gli exit poll di ieri sera, Solinas vincerebbe al fotofinish contro Massimo Zedda.

Il primo big del centrodestra a parlare ieri sera è stato Antonio Tajani. Gli italiani vogliono cambiare. Se i dati reali corrispondono agli exit poll c'è un crollo del M5s, così come c'è stato in tutte le elezioni regionali e locali. Vuol dire che c'è qualcosa che non va, la principale forza del governo sta perdendo consenso. Non credo che le elezioni sarde possano determinate la caduta del governo ma è un altro segnale che va in una direzione chiara" ha detto il vicepresidente di Forza Italia a Che tempo che fa.

"L'unica alternativa all'attuale governo è un esecutivo di centrodestra" secondo Tajani, il quale ha precisato che alle elezioni europee di primavera sarà capolista nella circoscrizione centro, mentre Berlusconi sarà capolista al sud, nelle isole, al nord-est, nord-ovest.