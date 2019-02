Salvini: " Con la Sardegna siamo 6-0 sul PD"

Di redazione Blogo.it lunedì 25 febbraio 2019

Il ministro dell’Interno esulta per la vittoria del centrodestra in Sardegna ed “infierisce” soprattutto sugli avversari del Partito Democratico

Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepremier del governo Conte, ha commentato il risultato delle elezioni regionali in Sardegna. La Lega, da quando è al governo, continua a mietere consensi trainando il centrodestra alla vittoria nelle tornate locali, anche a discapito del Movimento 5 Stelle, l’altro partito con il quale attualmente il Carroccio sta governando. Dalle elezioni politiche del 4 marzo ad oggi, in sostanza, la Lega ha fatto praticamente man bassa e Salvini sottolinea oggi le vittorie ottenute sul Partito Democratico: "Dalle politiche a oggi - le parole riportate da Il Giornale - se c’è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l’Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E come in Abruzzo anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle Regionali. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di darci fiducia".

Giorgetti: "Andiamo avanti per la nostra strada"

Salvini non ne parla, ma oltre al Partito Democratico, l’altro grande sconfitto di questa tornata regionale in Sardegna è il Movimento 5 Stelle. Per ora, il vicepremier rimane sulla propria linea, ovvero quella di non infierire sugli alleati di governo, anche se alcuni osservatori sostengono che presto potrebbe staccare la spina all’esecutivo per prendersi praticamente tutto e da solo. Un’ipotesi accreditata dalle parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, meno diplomatico di Salvini: "Noi andiamo avanti per la nostra strada, gli elettori ci premiano. È chiaro che se gli altri hanno qualche problema, decidano gli altri come risolverli". Il centrodestra, insomma, sta tornando in ottima salute, ma solo perché è la Lega a fare da traino alla coalizione. Al momento, però un’alternativa di governo, senza passare attraverso le urne non c’è, ma prima di fare ulteriori previsioni, bisogna attendere le prossime elezioni Europee, che daranno meglio la misura della “crisi” pentastellata.