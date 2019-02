Elezioni in Sardegna, Meloni: "Tracollo del M5S, la fine del governo è vicina"

Di redazione Blogo.it lunedì 25 febbraio 2019

Giorgia Meloni, leader di Fratelli D’Italia, pronostica la fine del governo Conte dopo il risultato delle elezioni regionali in Sardegna

Non solo Tajani (Forza Italia), anche un altro leader dei partiti di centrodestra, Giorgia Meloni, è sicura che il risultato delle elezioni regionali in Sardegna avrà conseguenze sulla tenuta del governo Conte. I dati non sono ancora definitivi, ma Christian Solinas vola verso la presidenza, mentre Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si leccano le ferite: "Dopo questo nuovo tracollo del M5s mi sembra che la fine del governo si stia avvicinando", il commento della segretaria di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni si dice inoltre "molto soddisfatta" della "crescita di Fratelli d'Italia e Lega, gli unici ad andare avanti".