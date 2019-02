Berlusconi: "Gli italiani stanno riaprendo gli occhi, Salvini non autosufficiente"

lunedì 25 febbraio 2019

Silvio Berlusconi è convinto che il ricongiungimento del centrodestra sia dietro l’angolo: i retroscena dei colloqui con i suoi dopo il voto in Sardegna

Silvio Berlusconi è molto soddisfatto dell’esito delle elezioni regionali in Sardegna. Il leader di Forza Italia, secondo quanto riferisce l’ansa, ha commentato con i suoi la tornata dicendo senza mezzi termini che il risultato sardo, dopo quello dell’Abruzzo, "dimostra che gli italiani stanno rinsavendo, stanno riaprendo gli occhi. E che il futuro è del centrodestra unito". E non è tutto, perché l’ex premier è convinto che il voto di domenica abbia ridimensionato la Lega di Matteo Salvini, non autosufficiente nel caso in cui decida di mollare il Movimento 5 Stelle staccando la spina al governo Conte.

Eppure, in questo momento un cambio di maggioranza a livello nazionale, non sembra essere la priorità di Berlusconi. I forzisti sarebbero infatti al lavoro per la Basilicata, dove il candidato del centrodestra alle regionali di marzo sarà appunto espressione di Forza Italia. Insomma, il ‘cavaliere’ è sicuro che il peggio sia alle spalle e che il suo partito possa guardare al futuro con ottimismo. In Sardegna la Lega ha ottenuto il 12% contro l’8% di Forza Italia, ragion per cui i rapporti si stanno riequilibrando, mentre ci sarebbe stato ben poco da fare se il Carroccio avesse chiuso al 20% e Forza Italia intorno al 5-6%. In questo secondo caso, Salvini avrebbe reclamato anche il candidato alla regione Piemonte.