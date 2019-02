La difesa dei genitori di Renzi chiede la revoca degli arresti

Di redazione Blogo.it lunedì 25 febbraio 2019

Federico Bagattini, legale di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, chiede la revoca degli arresti per "lʼinsussistenza dellʼesigenza delle misure cautelari"

L’avvocato di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, Federico Bagattini, ha presentato al giudice istanza di revoca degli arresti domiciliari per "lʼinsussistenza dellʼesigenza delle misure cautelari". Lo riferisce lo stesso legale uscendo dal palazzo di giustizia dopo gli interrogatori cui sono stati sottoposti i genitori dell’ex premier Matteo Renzi. Ora si attende il parere del pm, con il gip che ha cinque giorni di tempo per decidere. Stando a quanto riferisce Tgcom, intanto, l’interrogatorio della madre di Renzi è durato circa tre ore, mentre il papà Tiziano ha risposto alle domande degli inquirenti per circa due ore.

Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono accusati di bancarotta e false fatturazioni e per tali accuse sono stati disposti gli arresti domiciliari. I coniugi Renzi si trovano dallo scorso 18 febbraio a Rignano sull’Arno (Firenze), presso la casa della figlia Matilde. Ai domiciliari anche l’imprenditore ligure Mariano Massone - che si è avvalso della facoltà di non rispondere presentando una memoria difensiva tramite il proprio legale - , mentre gli indagati in tutto sono 18.