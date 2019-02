Rimborsi M5S, la Procura di Rimini: "Giulia Sarti non fu derubata dall'ex"

Di redazione Blogo.it martedì 26 febbraio 2019

La Deputata del Movimento 5 Stelle, nonché attuale Presidente della Commissione Giustizia, aveva accusato l'ex fidanzato di appropriazione indebita

La Procura di Rimini ha chiesto l'archiviazione per Bogdan Andrea Tibusche, alias Andrea De Girolamo come ama farsi chiamare sul web. Tibusche è l'ex fidanzato di Giulia Sarti, deputata dei 5 Stelle che nel febbraio 2018 è finita insieme ad altri al centro dello scandalo "rimborsopoli" svelato da 'Le Iene'. Alla vigilia delle elezioni del 4 marzo il programma di Italia Uno smascherò alcuni deputati e senatori dei 5 Stelle che avevano effettuato e poi annullato dei bonifici destinati al 'Fondo per il microcredito', creato proprio per restituire una parte del ricco stipendio.

Per quella vicenda 4 tra deputati e senatori - poi eletti e finiti nel Gruppo Misto - hanno pagato con l'espulsione la loro condotta. Si tratta di Andrea Cecconi, Silvia Benedetti, Carlo Martelli e Maurizio Buccarella. La Sarti, accusata di aver tenuto per se circa 23mila euro, si autosospese e poi venne reintegrata dai probiviri perché accusò l'ex fidanzato Bogdan Andrea Tibusche di appropriazione indebita.

La Sarti spiegò che era proprio il suo ex fidanzato di origini rumene ad occuparsi della sua rendicontazione. La Sarti disse di averlo autorizzato a farlo, ma lo accusò di aver sottratto dei fondi destinati alle restituzioni proprio utilizzando il giochetto di disporre il bonifico, scattare lo screenshot e poi annullarlo. L'ex fidanzato rispose alle accuse con una controquerela per diffamazione.

Ebbene, oggi la Procura di Rimini ha chiesto l'archiviazione per Tibusche. Non fu dunque lui a 'derubare' la deputata, impedendole così di assolvere ai suoi doveri di parlamentare del Movimento 5 Stelle. Si tratta di una bella gatta da pelare per il Movimento 5 Stelle che l'ha reintegrata subito dopo le elezioni credendo alla sua versione dei fatti. Cosa accadrà adesso alla Presidente della Commissione Giustizia della Camera?