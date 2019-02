Renzi: "M5s ha un problema, sarà terzo anche in Basilicata"

Di redazione Blogo.it martedì 26 febbraio 2019

Matteo Renzi commenta i risultati delle elezioni regionali in Sardegna che hanno visto la coalizione e il candidato governatore di centrosinistra sconfitti, con il Pd che è però uscito dalle urne come il primo partito (al 13,6%) davanti alla Lega e al Partito Sardo d’Azione.

Ma soprattutto le elezioni regionali in Sardegna hanno segnato il crollo dei consensi per il M5s: se è vero che i 5 stelle non si erano presentati alle precedenti consultazioni regionali sull’isola, quindi un confronto non si può fare, c’è da dire che rispetto alle elezioni politiche di marzo scorso il MoVimento ha perso oltre il 30% dei consensi (passando dal 42% a meno del 10%).

Una vera batosta per i grillini, la seconda dopo quella presa alle regionali in Abruzzo di due settimane fa. Renzi va all'attacco: "Che i Cinque stelle abbiano un problema mi sembra evidente: prima dovevano vincere in Molise, poi in Abruzzo, in Sardegna e in Basilicata". L'ex premier si è poi avventurato in un pronostico per le prossime elezioni regionali in Basilicata che si volgeranno il 24 marzo: "Io dico che arrivano terzi anche in Basilicata".