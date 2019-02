Grillo: "Salvini è leale e furbo, sfrutta le piazze. Noi forse non siamo all'altezza"

Beppe Grillo ieri sera si è esibito con il suo show "Insomnia (Ora dormo!" Al teatro Metropolitan di Catania e durante il suo monologo ha affrontato anche temi politici, dicendo:

Ha parlato anche di Matteo Salvini, del quale ha detto:

"L'ho incontrato una volta in aeroporto: 'C'è mia mamma al telefono è una sua fan' e me la passa e io le ho detto 'Come mai non ha preso la pillola?' È uno leale ed è furbo perché sfrutta le piazze come facevamo noi. Però la Lega quello che stiamo facendo non lo sa. Stiamo cercando di fare capire alcune cose a questi giovani della Lega che non sono poi così coglioni..."