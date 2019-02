Landini sostiene lo sciopero dei driver di Amazon: "Non si può essere poveri lavorando"

Di redazione Blogo.it martedì 26 febbraio 2019

Sit-in anche davanti alla Casaleggio Associati da parte di un gruppetto di rider.

In tutta la Lombardia oggi hanno scioperato i driver di Amazon e hanno anche manifestato in piazza XXY Aprile. La regione vale ben il 60% del mercato nazionale del colosso dell'e-commerce. I sindacati lombardi CGIL, CISL e UIL che hanno organizzato il presidio hanno spiegato i motivi dell'agitazione di oggi:

"Torniamo a scioperare nella filiera di Amazon per denunciare i carichi di lavoro a cui sono sottoposti i driver che tutti i giorni consegnano i pacchi nelle case dei consumatori digitali [...] Le aziende in appalto per accaparrarsi qualche rotta in più spremono i dipendenti per consegnare tutto ciò che gli è stato assegnato anche quando il furgone è colmo di pacchi. Non si prendono in considerazione le condizioni meteo, la lunghezza dei tragitti, il traffico. L’importante è consegnare tutto e velocemente. Durante il periodo di novembre e dicembre il numero dei dipendenti assunti per le consegne dalle aziende in appalto ad Amazon è triplicato ma erano tutte assunzioni a tempo determinato"

Alla manifestazione è intervenuto anche il segretario della CGIL Maurizio Landini, il quale ha detto:

"I driver di Amazon scioperano perché li stanno sfruttando, ma noi ci pensiamo alla qualità del lavoro di chi ci dà il servizio che abbiamo richiesto? Se le persone che lavorano a prescindere dal rapporto di lavoro che hanno non hanno gli stessi diritti è la base da cui partire per la contrattazione inclusiva che sosteniamo come sindacato. Mai come oggi il lavoro è stato frantumato con diritti diversi e in competizione tra di loro e non si può essere poveri lavorando"

Annamaria Furlan, segretario generale della CISL, è invece intervenuta sulla questione via Twitter e ha scritto:

"Bisogna far rispettare i contratti e tutelare la dignità di tutti i lavoratori della Gig Economy. No ad ogni forma di sfruttamento, a carichi di lavoro eccessivi, a mancata sicurezza"

Intanto oggi gruppo di rider ha protestato anche sotto alla sede della Casaleggio Associati e hanno esposto uno striscione con il messaggio:

"Di Maio il rider non ci casca, al decreto sicurezza preferiamo Vallanzasca!"

I rider hanno diffuso un comunicato, firmandolo Deliverance Milano, Deliveroo Strike Riders e Punto di Svolta, e hanno scritto:

"Come rider rivendichiamo diritti, garanzie e tutele. Reddito e sicurezza sul lavoro. Diritti sindacali e riconoscimento del nostro status di lavoratori. Ad oggi non sono arrivate risposte concrete né da parte del governo né da parte delle aziende”. I tre gruppi spiegano di aver “posto sul tavolo e all’attenzione di tutti le nostre proposte, una legge per il riconoscimento della subordinazione e una serie di punti inderogabili che dovevano essere inseriti in qualsiasi provvedimento normativo in grado di disciplinare il settore, un contratto o un accordo. Finora non abbiamo ricevuto alcun riscontro"

La replica di Amazon ai driver

Amazon ha replicato spiegando che tutti i fornitori dei servizi di consegna sono tenuti a rispettare un codice di condotta e, in particolare, devono assicurare che gli autisti ricevano compensi adeguati, siano trattati con rispetto, si attengano a tutte le normative vigenti, rispettino il codice della strada e guidino in modo sicuro. Per quanto riguarda i carichi di lavoro, Amazon scrive: