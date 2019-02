Tria: "Non ho mai parlato di aumenti Iva, né di manovre su conti pubblici"

Di redazione Blogo.it mercoledì 27 febbraio 2019

Il ministro dell'Economia ha diffuso una nota ufficiale.

Questa mattina il ministro dell'Economia e della Finanza Giovanni Tria ha diramato un comunicato stampa che riporta una sua dichiarazione:

“Non ho mai parlato di aumenti dell’Iva né di manovre sui conti pubblici. Non c’è nessun contrasto in seno al governo su questi temi. Temi che peraltro ieri non sono stati oggetto di nessuna decisione”

Il comunicato continua dicendo che il ministro smentisce "nel modo più categorico, le ricostruzioni giornalistiche, apparse oggi su alcuni quotidiani, circa la riunione che si è svolta ieri a Palazzo Chigi". Molto probabilmente Tria si riferisce a quanto riportato da giornali come Repubblica, che questa mattina in prima pagina titola: "Tria: conti a posto o l'Iva salirà", Il Messaggero, che sotto il titolo "Caso Iva, Tria scuote il governo", scrive: "Vertice a Palazzo Chigi: accordo sul decreto per i truffati dalle banche, stallo su nomine e Tav. Il ministro ai vicepremier: volete più risorse? Non rimane che l'aumento selettivo delle aliquote". Anche Il Mattino di Napoli ha un articolo di spalla sul ministro: "Lo sfogo di Tria 'Il Reddito è un pasticcio'" e scrive: "Alta tensione tra ministro e vicepremier 'Più risorse solo con l'aumento dell'Iva'".