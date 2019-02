Salvini dopo le elezioni in Sardegna: "Ho dato la mia parola sul governo"

Di redazione Blogo.it mercoledì 27 febbraio 2019

Il vicepremier Matteo Salvini ribadisce che la tenuta del governo non è a rischio dopo i risultati delle elezioni in Sardegna e invita il Movimento 5 Stelle a lavorare per superare le difficoltà.

Come accaduto dopo le elezioni in Abruzzo, in tanti hanno messo in dubbio la tenuta dell'esecutivo gialloverde anche dopo il flop del Movimento 5 Stelle in Sardegna, col candidato pentastellato Francesco Desogus riuscito ad ottenere soltanto l'11,1% delle preferenze.

Matteo Salvini aveva rassicurato a più riprese sulla tenuta del governo e in queste ore, mentre si trova ancora a Cagliari, ha voluto confermare che l'impegno preso col Movimento 5 Stelle sarà rispettato fino alla fine, al di là dell'alleanza del centrodestra per le regionali:

Con Berlusconi e Meloni ci sentiamo sempre, perché dobbiamo chiudere la Giunta in Abruzzo che sta andando fin troppo per le lunghe. Poi c'è la sfida in Basilicata, sono vittorie locali che mi riempiono di gioia, ma a livello nazionale ho dato una parola sul governo, ho firmato un impegno e la mia parola vale più di ogni altra cosa. Dopo la probabile vittoria in Piemonte e Basilicata mi farete la stessa domanda e la risposta sarà uguale.

Ai giornalisti che gli chiedevano conto della crisi che il Movimento 5 Stelle sta affrontando in questi mesi, Salvini ha replicato: