Hanoi, secondo incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un - FOTO

Al via ad Hanoi, in Vietnam, il summit di due giorni tra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un dopo il primo incontro a Singapore lo scorso anno.

È iniziato con una cena ad Hanoi, la capitale del Vietnam, il secondo summit di alto profilo tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader della Corea Del Nord Kim Jong-un dopo il primo faccia a faccia a Singapore lo scorso anno.

Da quel primo incontro i progressi fatti tra i due Paesi non sono stati moltissimi e i momenti di tensione non sono mancati. Anche se quel primo vertice era stato definito da Trump "di grande successo", la permanenza dei due leader in Vietnam potrebbe portare ad un vero progresso. Trump e Jong-un, dopo la stretta di mano all'hotel Metropole, dovranno discutere la roadmap per la denuclearizzazione della penisola coreana, già parzialmente avviata dalla Corea Del Nord in questi mesi.

Il summit durerà due giorni e i due leader si incontreranno cinque volte, anche se il programma dettagliato non è ancora stato diffuso, così come non è stato reso noto come si concluderà questo vertice, se con la firma di qualche accordo o se soltanto con una conferenza stampa congiunta che aggiornerà il Mondo sullo stato dei lavori.

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting!