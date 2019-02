Vertice di governo a Palazzo Chigi: Conte, Salvini e Di Maio parlano di investimenti

Di redazione Blogo.it mercoledì 27 febbraio 2019

Giuseppe Conte e i suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati in un vertice a cena presso Palazzo Chigi: ecco i temi in agenda

Cena di lavoro a Palazzo Chigi per il premier Giuseppe Conte, che ha incontrato i suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Secondo quanto riferisce Tgcom, nell’agenda del triumvirato c’era l’azione di governo sui dossier più caldi del momento. Si sarebbe parlato, tra le altre cose, sui cantieri in corso, gli investimenti e i decreti necessari per sbloccare il tutto. Nel prossimo Consiglio dei Ministri in programma giovedì, dovrebbe essere discussa la delega di riforma del codice degli appalti, ma l’approvazione è tutt’altro che scontata. Diplomazie al lavoro per limare le distanze tra i due partiti di maggioranza.